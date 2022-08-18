وسط انتقاد من التيار الصدري.. زعيم تيار الحكمة يصل السعودية

وصل زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم إلى السعودية، فجر الخميس، وسط انتقاد التيار الصدري الزيارة.

وكان في استقبال الحكيم، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، إضافة لسفيري البلدين وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي هذه الزيارة عقب مشاركة الحكيم، الأربعاء، في حوار وطني بين الرئاسات بالعراق وزعماء القوى السياسية، بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء غير رسمية، بأن الحكيم سيلتقي خلال تواجده بالمملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في السياق، انتقد التيار الصدري في بيان، زيارة الحكيم إلى السعودية.

وجاء في البيان: "من الملفت للنظر أن أحدهم (الحكيم) توجه إلى (المملكة العربية السعودية الشقيقة) بعد انتهاء جلسة الحوار (قاطعه التيار الصدري) ببضع ساعات".

ويشهد العراق أزمة سياسية على خلفية خلافات بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.