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قتلى وجرحى في اعتداء لتنظيم واي بي جي الإرهابي على مدينة الباب

وكالة الأنباء الفرنسية
الباب
نشر في 19.08.2022 13:57
آخر تحديث في 19.08.2022 13:59
من مدينة الباب الفرنسية من مدينة الباب (الفرنسية)

قتل 13 شخصاً في شمال سوريا، منذ ليل الخميس في تصعيد عسكري للنظام السوري وواي بي جي الإرهابي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توتراً على خلفية اشتباكات بين تنظيم واي بي دي الإرهابي والقوات التركية ثم توسع التصعيد ليطال قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "أسفر قصف مدفعي لقوات النظام عن مقتل تسعة مدنين بينهم أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح في سوق شعبي" في مدينة الباب في ريف حلب الشمال الشرقي.

وهرع مواطنون وعناصر من الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لإخلاء الجرحى، وفق مراسل وكالة فرانس برس الذي نقل مشاهدته لأشلاء وآليات خضار مدمرة وأطفال مصابين بجروح.

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