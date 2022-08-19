منسق أممي يعرب عن قلقه من ارتفاع مستويات العنف في مخيم الهول شمالي سوريا



قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، إن 26 شخصا قتلوا في مخيم الهول شرقي سوريا، من بينهم ثلاثة هذا الأسبوع و20 منهم نساء، معربا عن قلقه من ارتفاع مستويات العنف في المخيم.



جاء ذلك بعد اختتام المنسق الأممي مهمة استغرقت أربعة أيام، في محافظتي الحسكة والرقة شمال شرقي سوريا، زار خلالها العديد من مخيمات النازحين هناك، من بينها مخيم الهول.



وحذر رضا في بيان، نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، من تداعيات أزمة مياه حادة يواجهها شمال شرقي سوريا، ما يؤثر على صحة الناس وسبل عيشهم، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذه الأزمة.

ويقع مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، قرب الحدود السورية العراقية، ويشرف عليه تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، ويضم نحو 60 ألف نازح، بينهم عائلات لأشخاص من تنظيم داعش.



ودعا إلى الوصول المستمر إلى الخدمات لمساعدة الأسر المتضررة داخل وخارج المخيمات على مواجهة الفقر والأزمات حتى يتمكنوا من العيش بكرامة.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في مخيم الهول للنازحين، شمال شرقي سوريا، خلال 18 شهرا.