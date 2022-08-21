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القاهرة تستضيف قمة عربية خماسية غير معلن عنها

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 21.08.2022 15:22
السيسي مستقبلا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة الأناضول السيسي مستقبلا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة (الأناضول)

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مصر اليوم للمشاركة في قمة عربية لم يعلن عنها، وفق ما أفاد تلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي، الأحد.

وقال في خبر مقتضب على موقعه الإلكتروني: "يشارك الملك عبد الله الثاني، في لقاء قمة يعقد في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين".

ولم يذكر الخبر أية تفاصيل إضافية عن موعد انطلاق القمة ودوافعها، إلا أنها تأتي بعد نحو شهر من قمة عربية أمريكية استضافتها السعودية، بمشاركة ذات الدول، إلى جانب قادة عرب آخرين.

وفي وقت سابق الأحد، وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر، وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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