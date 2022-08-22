الرئيس المصري يستقبل 4 قادة عرب قبل انطلاق قمة العلمين

صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مطار مدينة العلمين شمال غربي البلاد قادة أربع دول عربية في لقاء أخوي خاص يسبق قمة عربية خماسية.

وأوضح راضي أن السيسي استقبل برفقة نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ونظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية فرحب السيسي بزيارة ما وصفهم بضيوف بلاده الكرام في لقاء أخوي خاص.

وأعرب السيسي عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وبينت الوكالة أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

ويُنتظر أن تلتئم في وقت لاحق الإثنين قمة في مدينة العلمين بين قادة الدول الخمسة، لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات، وفق إعلام محلي مصري.

وهذه أول قمة رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية، بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة و منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر (شرق).

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أمريكية استضافتها السعودية، بمشاركة الدول ذاتها إضافة إلى قادة عرب آخرين وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والأحد، وصل الشيخ محمد بن زايد إلى العلمين وأجرى مباحثات ثنائية مع السيسي، وأكدا أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات.