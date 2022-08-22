السلطات الليبية: استخراج 7 جثث لمجهولين من مقبرة جماعية في ترهونة

أعلنت السلطات الليبية، الإثنين، استخراج رفات 7 أشخاص مجهولي الهوية، من مقبرة جماعية عُثر عليها في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الحكومية عبر صفحتها على فيسبوك.

وقالت الهيئة بأن الفرق الميدانية التابعة لإدارة البحث قامت بالعمل على استخراج 7 جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العامّ في ترهونة.

وأوضحت أنه سيتم العمل على الجثث من قبل الطب الشرعي وأخذ العيّنات وإحالتها لإدارة المختبرات، لإتمام عملية المطابقة مع العيّنات المرجعية لأهالي المفقودين.

وقال الناطق باسم الهيئة، عبد العزيز الجعفري، إن "عدد المقابر المكتشفة في ترهونة بلغ 80 مقبرة، 43 جماعية و37 فردية".

وأوضح الجعفري في مارس/ آذار الماضي للأناضول، أن "المقابر توزّعت بين 3 مناطق في ترهونة: 55 مقبرة في مشروع الربط، و18 في المشروع الزراعي (5 كيلو)، و7 مقابر في مكب القمامة".

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.