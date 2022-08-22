ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. إسرائيل قد تقدم تنازلات بحرية

ذكرت قناة 12 العبرية أن إسرائيل ستتنازل عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبنان عن منطقة أكثر قربًا من الساحل، في إطار اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي تجري محادثات حوله حالياً.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي تعليق فوري حول ما ذكرته القناة، الأحد، التي أفادت بأن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من استفزاز جماعة حزب الله اللبنانية قبيل توقيع الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان".

وأفادت القناة، أن "تفاصيل الاتفاقية الناشئة ستتضمن تخلي إسرائيل عن منطقة معينة في أعماق البحار، مقابل تنازل لبنان عن منطقة أقرب إلى الساحل".

وأوضحت أنه "حتى موعد التوقيع المتوقع الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة في حالة تأهب أمني قصوى".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وبدأت مفاوضات "غير مباشرة" بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة، لترسيم الحدود بين الجانبين، وعُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021.