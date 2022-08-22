توقيف 13 مشتبهاً بهم في حرائق الغابات الأخيرة في الجزائر

أوقفت وزارة الدفاع الجزائرية، في وقت متأخر الأحد، 13 شخصا مشتبها في تورطهم بحرائق الغابات الأخيرة، التي أودت بحياة 43 شخصا وتعرض 183 آخرين لإصابات.

وقال رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الجزائري المقدم عبد القادر بزيو إن "التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب الحرائق المهولة ببعض محافظات شرق البلاد التي اندلعت يوم 17 أغسطس/آب الجاري"، مؤكدا توقيف 13 شخصا مشتبها بهم منذ الأربعاء الماضي إلى غاية أمس الأحد.

ونشبت حرائق ضخمة في محافظات بالشرق الجزائري، الأربعاء، خاصة في ولايتي الطارف وسوق أهراس، خلفت قتلى وجرحى، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.

والأحد، أعلن مسؤول بقيادة الدرك بالطارف، عن ارتفاع عدد قتلى الحرائق بالولاية إلى 36 قتيلاً، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 43 قتيلاً وحوالي 183 مصاباً.



وكانت وزارة العدل الجزائرية أوعزت الخميس، إلى نيابات الجمهورية المختصة "بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات بغرض التأكد من مصدرها إن كان إجراميا، ولمتابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية".



وليل الأربعاء، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، إنه "منذ مطلع أغسطس الجاري، تم تسجيل 106 حرائق في ولايات عدة، خاصة في مناطق شمال شرقيّ البلاد، وتُجرى حاليا عملية جرد للخسائر".

فيما ذكر بيان للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بأنها تعاملت مع 118 حريقاً في وقت واحد، يوم 17 أغسطس الجاري، على مستوى 21 ولاية.