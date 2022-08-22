في زيارة غير معلنة.. رئيس الشاباك بالقاهرة لتهدئة أزمة بين إسرائيل ومصر

أجرى رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونان بار، زيارة خاصة للعاصمة المصرية الأحد، لتهدئة أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية الرسمية، أنّ رئيس "الشاباك" وصل إلى القاهرة وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين.

وأوضحت أن الزيارة تهدف لتهدئة الأزمة بين إسرائيل ومصر وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.

والأيام الأخيرة، تحدثت تقارير إسرائيلية ودولية عن وجود أزمة سياسية بين مصر وإسرائيل، بسبب تجاهل الأخيرة مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية، الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة، في الأسبوع الأول من أغسطس/ آب الجاري.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري عن هذه الأزمة أو زيارة رئيس "الشاباك" الإسرائيلي حتى الساعة (20.30 تغ).

وبوساطة مصرية دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري، بعد 3 أيام من تصعيد عسكري شن خلالها الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 360 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية بعد اتفاق التهدئة في غزة، تصعيداً إسرائيلياً حيث نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات لاعتقال فلسطينيين تركزت في مدن جنين ونابلس وطوباس، وقتل خلالها عدد من الفلسطينيين.