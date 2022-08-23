الملك السعودي وولي عهده يعزيان في ضحايا حادثي السير في غازي عنتاب وماردين

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برقيتا عزاء في ضحايا حادثي سير الذين وقعا في مدينتي غازي عنتاب وماردين وغازي عنتاب وأسفرا عن مصرع 35 شخصاً.



وأعرب الملك سلمان، الثلاثاء، عن تعازيه للرئيس التركي في الحادثين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، قائلاً: "نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة".

وأضاف في البرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".



كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس أردوغان برقية مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وقوع حادثي سير في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".



وأمس الاثنين أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن "تعازيها وتضامنها مع الجمهورية التركية إزاء الحادثين"، معربة عن "أحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب تركيا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".



والسبت، لقي 19 شخصا مصرعهم، في حادث اصطدام شاحنة فقدت السيطرة على مكابحها بجموع متجمهرة على طريق سريع بولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا.



كما لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 21 آخرون، في حادث مروري بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، بنفس اليوم، إثر اصطدام حافلة ركاب بفرق إنقاذ كانت تتعامل مع سيارة سقطت في منحدر بمنطقة نزيب، على طريق "طرسوس ـ أضنة ـ غازي عنتاب" السريع.