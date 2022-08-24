تل أبيب تسعى لاستقدام عمال من المغرب للأسواق الإسرائيلية

قالت إسرائيل إنها تتواصل مع المغرب لإعداد اتفاقية تقضي باستقدام عمّال مغاربة للعمل في السوق الإسرائيلية، وفق ما كشف مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، اليوم.

وقال المكتب في بيان إن "البلدين يعملان حاليا على إعداد اتفاقية استقدام عمال مغاربة. ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة".

وأضاف: "سيتم نشر الإعلان الرسمي عن تأشيرات العمل بإسرائيل، بعد توقيع الاتفاقية الرسمية بين الحكومتين المغربية والإسرائيلية".

ولفت البيان: "في الوقت الحالي يتم الترتيب بشكل خاص لتأشيرات عمل صادرة للمغاربة للذهاب إلى إسرائيل، من الشركات الإسرائيلية التي تقوم بجميع الإجراءات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية".

وتابع: "خلال زيارة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد واجتماعها مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في يونيو/حزيران 2022، أعلن الطرفات عزمهما التوصل لاتفاق عمل يمكّن العمال المغاربة من العمل في إسرائيل".

ونفى مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وجود أية علاقة مع مكاتب للوساطة في المغرب، تدّعي إصدار تأشيرات عمل لإسرائيل.

ولم يصدر أي تصريح من الحكومة المغربية حول الأمر حتى الساعة 10:30 ت.غ.

وتزايدت وتيرة العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، بزيارات مكثفة لوزراء في الحكومة الإسرائيلية للرباط كان آخرها زيارة متزامنة لوزير العدل جدعون ساعر ووزير التعاون الاقليمي عيساوي فرج في 25 يوليو/ تموز الماضي.

كانت المغرب وإسرائيل أعلنا نهاية عام 2020، استئنافهما العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها في 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب في أغسطس/آب 2021.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، ودشن خط طيران مباشر بين الجانبين.