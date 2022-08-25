إعلام سوري: إصابة مدنيين اثنين بجروح في غارات إسرائيلية على حماة

أعلن الإعلام الرسمي السوري إصابة مدنيين اثنين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة حماة وسط سوريا.

وذكرت التقارير الإخبارية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت بعض الصواريخ قبل أن تصيب أهدافها.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات استهدفت مواقع ومستودعات لمليشيات مدعومة من إيران في المنطقة.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري خلال العقد الماضي لكنها نادرا ما اعترفت بذلك أو ناقشت مثل هذه العمليات، لكنها أعلنت مراراً بأنها تستهدف قواعد لحلفاء ارئيس النظام السوري، ومن بينهم حزب الله اللبناني وتنظيمات مدعومة من إيران.