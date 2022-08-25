القيادة الأمريكية الوسطى تعلن مقتل 4 مسلحين في قصف أهداف تابعة لإيران بسوريا

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الخميس، مقتل 4 مسحلين في قصف نفذته ضد مجموعات موالية لإيران شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة في بيان على موقعها، إنها نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هجمات باستخدام مروحية هجومية "أباتشي" ومدفع "إم 777" شمال شرق سوريا؛ ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وتدمير 7 منصات إطلاق صواريخ.

وأوضحت أن القصف جاء ردا على هجمات صاروخية استهدفت مواقع تابعة للقيادة، أمس الأربعاء.

ونقل البيان عن مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله: "سنرد بشكل مناسب على الهجمات ضد جنودنا"، مشددا على أن أي مجموعة تستهدف القوات الأمريكية لن تفلت من العقاب".

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة إثر هجوم صاروخي على قواعدها العسكرية شمالي سوريا.

وكان الجيش الأمريكي أعلن صباح الأربعاء، شن غارات جوية "دقيقة"، الثلاثاء على أهداف أخرى قال إنها "تابعة لإيران" في دير الزور شرقي سوريا.

وأشار الجيش في بيان أن الضربات استهدفت "منشآت بنية تحتية تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".