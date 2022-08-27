الجيش الأردني يعلن إحباط عملية إدخال مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني، السبت، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى أراضي المملكة من الجانب السوري.

ونقل الجيش، في بيان على موقعه الإلكتروني عن مصدر عسكري وصفه بالمسؤول (لم يسمه)، قوله إن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت فجر اليوم السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية تجاه الأراضي الأردنية".

وذكر البيان أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين (لم يحدد عددهم أو جنسياتهم)، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف: "جرى ضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، والتي تحوي 578 كف حشيش و6 ملايين و447 ألف حبة كبتاجون، وألفا و876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعددا من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته، إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.