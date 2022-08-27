تونس تستدعي سفيرها لدى المغرب للتشاور

استدعت تونس، السبت، سفيرها لدى المغرب بحجة التشاور، بعد قيام الرباط بخطوة مماثلة يوم أمس الجمعة، عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في تونس لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8).

واعتبر المغرب استقبال تونس لزعيم جبهة البوليساريو عمل خطير وغير مسبوق.

وقالت الخارجية المغربية في بيانها، إن ذلك يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، معلنةً عدم المشاركة في قمة "تيكاد 8" التي تستمر يومي السبت والأحد بتونس.

وأعربت الخارجية التونسية في بيان، عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة (البوليساريو) في القمة.

وأكدت أن تونس حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء، وذلك التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع.

وشددت الخارجية على التزامها بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعدّ تونس أحد مؤسسيه.

وأردفت: "خلافًا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم (تيكاد 8)، بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بينهم البوليساريو.

وأوضحت الخارجية أن رئيس المفوضية الإفريقية، وجّه في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للبوليساريو.

ولفتت أن تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة، وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات.

وأعلنت حرصها على المحافظة على علاقاتها الودّية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي.

ورفضت رفضا قاطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهمها باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية.

وفي وقت متأخر مساء الجمعة، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، استقبال الرئيس سعيد لزعيم "البوليساريو"، التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء.

وتقترح الرباط حكمًا ذاتيا موسعًا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.