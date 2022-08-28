الصدر يدعو الأحزاب للتنحي عن المشهد السياسي العراقي

طالب زعيم التيار الصدري بالعراق "مقتدى الصدر"، تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وقال في بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، السبت، إن هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف: "الأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".

وتابع: "أنا على استعداد خلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية".

وزاد: "إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح بالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلًا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

والخميس، حددت المحكمة الاتحادية في العراق، 30 أغسطس/ آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب الصدر، كن أجل التوجه لانتخابات مبكرة.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.