أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد والسلطات تفرض حظر تجول

فرضت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الاثنين، حظر تجول شامل في العاصمة بغداد بعدما اقتحم العشرات من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم بعدما أعلن الصدر "اعتزاله النهائي" العمل السياسي.

وقالت القيادة، تتبع لوزارة الدفاع، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل العجلات (السيارات) والمواطنين".

وأضافت: " يبدأ الحظر اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الاثنين".

وفي ذات السياق، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت في بيان أنها "تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء" مؤكدة التزامها "أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".

وأضافت: "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

وإثر الإعلان، اقتحم العشرات من أنصار الصدر القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم لقراره.

وكان زعيم التيار الصدري قد اقترح، السبت الماضي، تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر".