الأسرى الفلسطينيون يصعدون من احتجاجاتهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية

يواصل الأسرى الفلسطينيون، اليوم الإثنين، احتجاجاتهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية، بسبب رفضها تلبية مطالبهم المشروعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومي.

وأوضح البيان أن الأسرى صعدوا من احتجاجاتهم حيث شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن رفضت إدارة السجون الالتزام بالتفاهمات السابقة مع الأسرى.

وأردف: "إدارة السجون تواصل تعنتها ورفضها للتراجع عن الإجراءات التي تلوح بفرضها على الأسرى".

وتابع: "حتى اللحظة لا توجد مفاوضات جدية بين الأسرى وإدارة السجون، غير أن حوارا استطلاعيا جرى اليوم ".

وأشارت إلى أن الأسرى، وبناء على الاجتماع أكدوا المضي في تنفيذ برنامجهم المعلن والذي ينتهي بالبدء في إضراب عن الطعام.

والأسبوع الماضي، شرع الأسرى في تنفيذ خطوات احتجاجية تنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مطلع سبتمبر/ أيلول القادم.

وبحسب نادي الأسير، فرضت إدارات السجون إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد، مثل النقل المتكرر من الغرف والأقسام والسّجون التي يقبعون فيها.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، حسب بيانات رسمية فلسطينية.