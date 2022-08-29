الرياض تحتضن مباحثات سعودية إماراتية بشأن اليمن

أعلنت وسائل إعلامية أن قائدان عسكريان بارزان في السعودية والإمارات بحثا اليوم الإثنين مسار سير العمليات العسكرية داخل اليمن.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان بالمملكة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، استقبل اليوم بالعاصمة الرياض، قائد العمليات المشتركة بالإمارات اللواء الركن صالح بن محمد العامري

وأوضحت أن اللقاء شمل أيضاً الاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

يأتي هذا اللقاء تزامنا مع إعلان السلطات اليمنية اليوم، مقتل 23 مسلحاً من جماعة الحوثي و10 جنود من القوات الحكومية، بسبب هجوم عنيف شنته الجماعة إلى جانب اشتباكات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

من جهتها تتواصل اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الذي يطالب عادة بانفصال الجنوب عن الشمال، بالرغم من توقيعهما اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في أبريل/نيسان 2022.

وفي 15 أغسطس/آب الجاري، تجددت اشتباكات عسكرية بين الجانبين في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي اليمن، فيما غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي آنذاك البلاد في "جولة غير رسمية" تشمل الإمارات والسعودية.

وفي 23 أغسطس، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرة قواته على أكثر من 90 بالمئة من أبين، بعد ساعات من إطلاقه عملية عسكرية في المحافظة الجنوبية لمواجهة ما يعتبره "إرهابا".

بينما اتهم مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، في تغريدة، المجلس بـ"استخدام الإرهاب كغطاء للقضاء على ما تبقى من الجيش الوطني وإخضاع المحافظة لسيطرته الكاملة".