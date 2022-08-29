عون: هناك عقبات تعترض تأليف الحكومة لكن المشاورات مازالت قائمة

صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، أن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية تأليف حكومة جديدة، مؤكداً أن المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون: "فيما أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا (الرئاسة)، يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة".

وأشار إلى السلوك المزدوج في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة.

ومن المفترض أن تنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانقضاء ولاية تستمر 6 سنوات حسب الدستور اللبناني.

وفي 26 أغسطس/آب الحالي، صرح ميقاتي أن المواقف التي أعلنت عنها الرئاسة كشفت الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بالرئيس عون.

وردّت الرئاسة اللبنانية في بيان وصفت فيه اتهامات ميقاتي لعون بتعطيل تشكيل الحكومة وتأجيج الأوضاع والتلميح للطائفية بالمستغربة.

وفي يوليو، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على غالبية 54 صوتاً من أصوات المجلس النيابي .

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو 3 سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطًا لتقديم مساعدة للبنان.

وفي أبريل/نيسان، توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي، إلا أن خطة المساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة.