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مسؤول فلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي باقتلاع 100 شجرة زيتون بالضفة

وكالة الأناضول للأنباء
رام الله
نشر في 29.08.2022 19:52
صورة أرشيفية أثناء قيام بعض المستوطنين الإسرائيليين باقتلاع أشجار الزيتون الأناضول صورة أرشيفية أثناء قيام بعض المستوطنين الإسرائيليين باقتلاع أشجار الزيتون (الأناضول)

كشف مسؤول محلي فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتلع نحو مائة شجرة زيتون جنوبي الضفة الغربية.

وقال موسى الفرُوخ عُمدة بلدة سعّير بمحافظة الخليل، اليوم الإثنين، إن قوة إسرائيلية اقتلعت نحو مائة شجرة زيتون في أراضي البلدة.

وذكر أن عملية اقتلاع الأشجار تأتي تمهيدا للسيطرة على تلك الأراضي التي تبلغ مساحتها 11دونما (الدونم ألف متر مربع) بهدف توسعة نقطة عسكرية تقع على مدخل البلدة.

وندّد الفروخ باقتلاع الأشجار، وقال إنها تأتي ضمن سياسات التضييق على السكان من قبل إسرائيل، وحرمانهم من مصدر رزقهم".

وأشار إلى أن تلك الأراضي ملك خاص لأهالي البلدة.

ولم يصدر أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي على ما ذكره المسؤول الفلسطيني.

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