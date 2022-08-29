وفاة مصريين اثنين وفقد 19 بعد غرق زورق هجرة قبالة ليبيا

توفي مهاجرين مصريين اثنين وفقد 19 آخرين جراء غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية، في مأساة جديدة للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، الاثنين، إن القارب كان يقل 27 مهاجراً، وعثر عليه قبالة بلدة طلميثة (الدرسية) شمال شرقي البلاد، على بعد نحو 110 كيلومترات شرقي بنغازي أمس الأحد، كان قد انطلق من مصر.

وأضاف الجهاز، في بيان، إن 6 مهاجرين على الأقل نجوا من القارب الغارق، مضيفا أنه تم انتشال جثمانين فيما لا يزال 19 آخرين في عداد المفقودين ويفترض غرقهم. .

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على "فيسبوك" عمال الإنقاذ وهم يقدمون مياه الشرب لناج منهك.

و لم يذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تفاصيل أخرى عن الحادثة بما فيها سبب غرق القارب.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط كل عام في محاولة للوصول إلى شواطئ أوروبا، وجهة الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

واستفاد مهربو البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى التي تشهدها ليبيا، حيث يقومون بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع ست دول، قبل أن يحشدوا المهاجرين في زوارق مطاطية وسفن أخرى غير مجهزة بشكل جيد ويطلقوهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، أودت بحياة المئات خلال السنوات الأخيرة.