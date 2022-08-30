إصابة إسرائيليين دخلا موقع قبر يوسف بمفردهما

أصيب إسرائيليان بالرصاص في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بسبب توجههما "من دون تنسيق" مسبق إلى قبر يوسف.

ثم نفذ الجيش الإسرائيلي لاحقا عملية عسكرية في موقع قريب أصيب فيها أربعة فلسطينيين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين دخلا صباح الثلاثاء "من دون تنسيق إلى مدينة نابلس.. وأصيبا برصاص أطلق باتجاههما".

ونُقل الرجلان إلى مستشفى في وسط إسرائيل على ما أفاد مسؤولون في الاجهزة الاستشفائية الإسرائيلية وكالة فرانس برس.

وأوضح مصور لوكالة فرانس برس في المكان أن فلسطينيين أضرموا النار في سيارة الإسرائيليين في نابلس ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

ويقدس اليهود قبر يوسف موقع لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف ابن يعقوب. فيما يعتقد الفلسطينيون أنه مقام لشيخ مسلم عاش حياته وتوفى أثناء الحكم العثماني.

ويقع الموقع على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين الفلسطينيين في شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وتجري في أكثر الأحيان مواجهات حوله بين الجيش وشبان فلسطينيين.

ويواكب الجيش الإسرائيلي مجموعات من المصلين الإسرائيليين لزيارة الموقع ويمنعهم من التوجه إليه بمفردهم.

وفي حادث ثان غير مرتبط بعملية إطلاق النار على القبر، أكد الجيش اندلاع اشتباكات شرقي مدينة نابلس صباح الثلاثاء بعدما داهمت القوات الإسرائيلية منزلا.

وقال الجيش في بيان "استخدم الجيش وسائل من بينها صواريخ تطلق من على الكتف على مبنى تحصن فيه مطلوبون" مؤكدا اعتقال شخصين للاشتباه بإطلاقهما النار كما صادر أسلحة.

وبحسب مراسل فرانس برس أن نيرانا كثيفة غطت المنطقة في قرية روجيب.

هذا وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب تعامل طواقمها مع أربع إصابات بالرصاص الحي في "مواجهات روجيب تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا".