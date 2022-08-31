إيقاف رحلات من مطار إسرائيلي بعد اعتراض الأردن

أكد الأردن توقف الرحلات الجوية الدولية من مطار تمناع (رامون) الإسرائيلي بعد اعتراض المملكة عليه، لقربه من مطار الملك حسين بمدينة العقبة.



جاء ذلك على لسان وزير النقل وجيه عويس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، في خبر عاجل، الأربعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



ويقع مطار رامون قرب مدينة إيلات ويبعد عن مدينة القدس نحو 300 كيلومتر، وافتتح عام 2019.

وقدم الأردن، مطلع العام نفسه، اعتراضاً دولياً على إقامة المطار، مرجعاً سبب ذلك إلى أن موقعه "لا يتوافق مع المعايير الدولية".



ويرى مراقبون أن إقامة المطار يشكل خرقاً للسيادة الأردنية باعتبار أن جزءاً من سوره المحيط به يقع داخل أراضي المملكة.

ويعتبرون وجوده قرب مطار الملك حسين بمدينة العقبة جنوبي الأردن يشكل خطورة على سلامة الإقلاع والهبوط، مع احتمالية تصادم الطائرات في المطارين لقرب المسافة بينهما التي لا تتعدى 800 ياردة (نحو 730 متراً).