الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 3 فلسطينيين، في منزلين ببلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، وقامت باعتقالهم.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم: إن "قوة إسرائيلية داهمت بلدة سلواد وحاصرت منزلين، وطلبت عبر مكبرات الصوت مَن بداخلهما الاستسلام".

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من داخل المنزلين المحاصرَين.

وأفاد الشهود بأن مواجهات اندلعت في البلدة، ورشق شبان قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة.

فيما استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، ولم يبلغ حتى الساعة عن وقوع إصابات.

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الجاري تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل سلواد بالسواتر الترابية، بدعوى تعرض مركبات للمستوطنين على شارع يمر بالقرب من البلدة لإطلاق نار، كما ينفذ بين الفينة والأخرى عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل البلدة.