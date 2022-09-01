تقديراً لجهوده.. البرهان يمنح السفير التركي بالسودان رساما رفيعا

منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، سفير تركيا لدى بلاده عرفان نذير أوغلو، وسام النيلين من الدرجة الأولى، والذي يعد أحد أرفع الأوسمة السودانية تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال البرهان، السفير التركي لدى السودان في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان، أن البرهان، استقبل السفير التركي عرفان نذير أوغلو، بمناسبة انتهاء فترة عمله وقلده وسام النيلين من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده في تطوير وترقية العلاقات بين السودان وتركيا.

وأضاف، أن البرهان "أشاد بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية التركية في المجالات كافة".

ونقل البيان عن نذير أوغلو تأكيده أن استقرار السودان يمثل أولوية لدى تركيا، وأن رسالة أنقرة الواضحة هي عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية.

وأشار إلى "العلاقات المتميزة بين الخرطوم وأنقرة"، مضيفا: "خلال فترة عملي شهدت العلاقة بين البلدين تطورا في الجوانب السياسية والاقتصادية والزراعة".

وأشار نذير أوغلو إلى أن تقليده أعلى الأوسمة في السودان، "يعد شرفا عظيما له، وسيذكره دائما بالسودان وشعبه وبالعلاقات المتجذرة بين الخرطوم وأنقرة".

ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، تشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا حيث وضع الحزب خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعليم والزراعة والتجارة وصناعة الحديد والصلب والتنقيب واستكشاف الطاقة وتطوير استخراج الذهب وإنشاء صوامع للغلال والخدمات الصحية والتوليد الكهربائي.