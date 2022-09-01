حميدتي يشيد بالتطور الكبير للعلاقات السودانية التركية

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ"التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السودانية التركية"، مؤكداً حرص بلاده على "توسيع آفاق التعاون مع تركيا في المجالات كافة".

جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، الخميس، السفير التركي عرفان نذير أوغلو، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وسيخلف السفير إسماعيل جوبان أوغلو نذير أوغلو في منصبه، ومن المتوقع أن يباشر مهامه رسمياً عقب تقديم أوراق اعتماده خلال أيام، حسبما أوردته وكالة الأناضول.

وشدد حميدتي على حرص السودان لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع تركيا في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى الدعم الذي تقدمه تركيا في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

من جانبه، أكد السفير التركي "عمق العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا"، مشيراً إلى "التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري الذي حقق نموا بلغت نسبته 25% خلال المرحلة الماضية"، وفق البيان نفسه.

وأعرب نذير أوغلو عن رغبة تركيا في توسيع مجالات التعاون في القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن وفداً من وزارة الصحة السودانية سيجري زيارة مرتقبة إلى تركيا لبحث آفاق التعاون في القطاع الصحي، وأن وفداً من رجال الأعمال الأتراك تلقى دعوة لزيارة السودان.

ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، تشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطوراً حيث وضع الحزب خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

وشهدت العلاقات الثنائية حراكاً واسعاً، ووقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة، منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول.

وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعليم والزراعة والتجارة وصناعة الحديد والصلب والتنقيب واستكشاف الطاقة وتطوير استخراج الذهب وإنشاء صوامع للغلال والخدمات الصحية والتوليد الكهربائي.