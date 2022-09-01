قطر تبحث مع الأمم المتحدة سبل تجنب الصراع في قطاع غزة

اجتمع رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، الخميس، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، لبحث سبل تجنب الصراع، وذلك بعد نحو أسابيع من التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت اللجنة التابعة لوزارة الخارجية القطرية في بيان: "استقبل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مكتبه بغزة".

ووفق البيان أطلع العمادي المنسق الأممي على مستجدات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا أن الدوحة مواصلة جهودها ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم.

وناقش الجانبين سبل التعاون المشترك بينهما لمحاولة تجنب المزيد من الصراع الذي يسبب تدهورا مضاعفا للأوضاع المعيشية لسكان القطاع، والحلول المقترحة لتحسين الأوضاع المعيشية للغزيين.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة استهدفت "الجهاد الإسلامي" استمرت 3 أيام، وأسفرت عن مقتل 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلاً، وإصابة المئات.

وانتهت العملية بوقف متبادل لإطلاق النار بوساطة مصرية.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 2007، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحكومي، في مايو/ أيار الماضي، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47 بالمئة.