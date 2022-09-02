النظام السوري: خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي

قالت وزارة خارجية النظام السوري، الخميس، أن مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة نتيجة ضربة صاروخية إسرائيلية ليلة الأربعاء الماضي.

وبحسب ما ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري، أرسلت خارجية النظام رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لإخبارهم بالضربة الإسرائيلية.

وأوضحت في الرسالة أن إسرائيل شنت عدوان جوي على مطار حلب التجاري الدولي بضربة صاروخية أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة، كما دُمرت محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها أيضاً عن الخدمة.

وأضافت أن سوريا تحتفظ بكامل حقوقها في مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحميلها كل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد وعن تعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب وحياة المدنيين للخطر.

وأشارت خارجية النظام في رسالتها إلى أن سوريا تجدد مطالبتها مجلس الأمن والمعنيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة الحد الأدنى من الولايات المعقودة لهم بموجب الميثاق في مجال صون السلم والأمن الدوليين وإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتوصيفها على حقيقتها القانونية والواقعية باعتبارها خرقاً متعمداً ومتكرراً لسيادة سوريا.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، فيما يكرر النظام بعد كل قصف التأكيد على احتفاظه بحق الرد.