حكومة منطقة جبل طارق: تسرب نفطي في البحر المتوسط قبالة سواحله

أعلنت حكومة منطقة جبل طارق، الجمعة، حدوث تسرب نفطي في مياه البحر المتوسط بسبب جنوح سفينة شحن بعد اصطدامها بناقلة غاز طبيعي.

وقال بيان لحكومة المنطقة ذاتية الحكم التابعة لبريطانيا، وفق موقع "يورو نيوز" الأوروبي، إن سفينة الشحن "أو أس 35" التي تبحر تحت علم دولة توفالو، لا تزال جانحة في خليج جبل طارق.

وتابع البيان: "حادث الاصطدام وقع في وقت متأخر من الإثنين الماضي، في المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة إيبيريا".

وأوضحت حكومة جبل طارق، أنه "لم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة، حيث تم إجلاء 24 شخصا منهم".

وأفادت بأن "الأولوية هي لجمع الوقود العائم الذي خرج عن نطاق الحاجز العائم".

وتبلغ مساحة منطقة جبل طارق مساحتها 6.8 كيلومتر مربع، وتطل على مضيق جبل طارق، المدخل الوحيد للبحر المتوسط من المحيط الأطلسي، ما يجعلها على خط الشحن إلى الشرق الأوسط.