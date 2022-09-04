إصابة 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود في استهداف حافلة شمال شرقي الضفة الغربية

أصيب 7 إسرائيليين، بينهم 6 جنود وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، الأحد، إثر إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلهم في منطقة غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال فلسطينيين اثنين من المشتبه بتنفيذهم الهجوم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر: "ُيظهر تحقيق أولي أن الحديث يدور عن هجوم أطلق خلاله مسلحون النار على حافلة وأصابوا جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة وخمسة جنود آخرين بجروح طفيفة ومدني".

وهرعت قوات الجيش والشرطة الإسرائيليان إلى موقع الحادث، وبدأت في تمشيط المنطقة وإغلاقها بحثا عن المنفذين، وفق المصدر ذاته.

وتابع الجيش: "قبل وقت قصير جرى القبض على مشتبه بهم (لم يحدد عددا) في سيارة وبحوزتهم أسلحة"، مشيرا إلى أن قواته لا تزال تنفذ عمليات تمشيط في المنطقة.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 4 إسرائيليين، قبل بيان الجيش الذي أكد وقوع 7 مصابين بينهم 6 جنود.

وأضافت، في بيان، أنه جرى القبض على منفذي الهجوم، وهناك اشتباه في وجود ثالث ما زال طليقا.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه بالإضافة إلى إطلاق النار، جرى إلقاء زجاجات حارقة على الحافلة، لافتة إلى أن الهجوم وقع على الطريق السريع 578 في غور الأردن.

وأضافت: "بحسب التحقيق الأولي، جرى إطلاق النار من قبل سيارة عابرة مرت بجوار الحافلة"، مشيرة إلى أن "التحقيق يجري في احتمال قيام المنفذين بإضرام النار في سيارتهما وفرارهما بسيارة أخرى كانت تنتظرهما".

وقالت الصحيفة: "جرى اعتقال فلسطينيين اثنين حتى الآن، وتتزايد الشكوك في أنهما منفذا الهجوم".

ومنعت القوات الإسرائيلية، في أعقاب الهجوم، الحافلات من السير على الطريق السريع المذكور، فيما تقرر عدم مغادرة حافلات الطلاب للمدارس في الوقت الحالي بالمنطقة، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم القبض على "اثنين من المشتبه بهم" وهما من سكان جنين شمالي الضفة بعد فرارهما في سيارة اشتعلت فيها النيران، دون توضيح السبب وراء ذلك.

لكن موقع 0404 العبري نقل عن شهود عيان قولهم: إن الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهما العملية جرى اعتقالهما بعد اشتعال النار في سيارتهما إثر سقوط إحدى الزجاجات الحارقة التي كانت بحوزتهما داخلها، ما أدى إلى إصابتهما بحروق.