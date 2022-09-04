سقوط مروحية للنظام السوري في حماة ومقتل طاقمها

سقطت طائرة مروحية تابعة للنظام السوري شمال شرقي مدينة حماة في سوريا، صباح الأحد، ما أدى إلى مقتل طاقمها.



ونقلت وكالة الأنباء "سانا"، التابعة للنظام السوري، عن مصدر عسكري قوله: إن "مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ما أدى إلى مقتل طاقم المروحية".



ولم يذكر المصدر عدد طاقم المروحية الذين قتلوا، لكن وسائل إعلامية محلية، من بينها "إذاعة شام إف إم"، قالت: إن "ثلاثة أشخاص من طاقم الطائرة قتلوا، ووقعت أضرار مادية في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة قرب دوار الأربعين في حماة".



ويأتي سقوط المروحية بعد يومين من سقوط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا ونجاة قائدها، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.