إسرائيل تقر "باحتمال" أن شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص جندي

أقر الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بوجود "احتمال كبير" بأن جندياً هو من قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في أيار/مايو الماضي.

وقال الجيش في إيجاز صحافي عن تحقيقه في مقتل المراسلة البارزة في قناة "الجزيرة"، "هناك احتمال كبير بأن تكون أبو عاقلة أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي الذي كان يستهدف مشتيها بهم من المسلحين الفلسطينيين".

وقتلت شيرين أبو عاقلة بالرصاص في 11 أيار/مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة "صحافة" وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.

وتعليقا على الإعلان الإسرائيلي، قالت عائلة الصحافية إن إسرائيل "رفضت تحمل المسؤولية عن مقتل" أبو عاقلة.

ودعت العائلة إلى تحقيق أميركي "موثوق به"، مضيفة "ما زلنا متألمين ومحبطين ونشعر بخيبة أمل".

وبعد مقتل الصحافية، اتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة القطرية الجيش الإسرائيلي بقتلها. لكن إسرائيل لم تقر بذلك. وأفادت بعد تحقيق أولي عن "استحالة" تحديد مصدر الرصاصة. وكانت تحدثت بعد الحادث عن احتمال أن تكون الصحافية قتلت برصاص مسلحين فلسطينيين.

- مساءلة

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم "الخلاصات النهائية" للتحقيق.

وقال ضابط إسرائيلي كبير خلال الإيجاز إن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مخيم جنين. وأضاف "عندما أطلقوا النار في اتجاهها لم يعرفوا أنها صحافية، كان ذلك خطأ، ظنوا أنهم كانوا يطلقون النار على إرهابيين أطلقوا النار في اتجاههم".

وتابع "خلصنا الى أنه من غير الممكن الجزم تماما بأي نيران قتلت. لكن هناك احتمال أكبر بأن تكون أصيبت برصاصة عن طريق الخطأ أطلقها جندي إسرائيلي لم يتعرف عليها كصحافية".

وأوضح أن الجندي كان متمركزا على بعد حوالى مئتي متر منها ولم ير كلمة "صحافة" على سترتها.

وعبّر الضابط عن "أسف" الجندي الذي أطلق النار على أبو عاقلة، وقال "أنا آسف لذلك أيضا".

واستدرك أن الجندي "لم يفعل ذلك عن قصد، هذا واضح تماما".

وأشار الضابط الى أن الجيش درس "تسلسل" الوقائع وحلّل الموقع وأشرطة الفيديو والأصوات المسجلة خلال الحادث، وقاد "محاكاة لما حدث". كما أن "خبراء إسرائيليين" قادوا تحليلا بالستيا للرصاصة في الثاني من تموز/يوليو في حضور ممثلين عن "لجنة التنسيق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وتحدث عن "وضع مزر" للرصاصة، وبالتالي كان تحديد مصدرها "صعبا".

واعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي الاثنين من جهته أن "لا شبهة بوجود عمل إجرامي يبرر فتح تحقيق جرمي من جانب الشرطة العسكرية".

وخلص تحقيق لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تموز/يوليو إلى أن أبو عاقلة قتلت بنيران القوات الإسرائيلية.

وفي حزيران/يونيو، قالت الأمم المتحدة إن "لا دليل على نشاط لمسلحين فلسطينيين بالقرب من" أبو عاقلة عندما تعرضت لإطلاق الرصاص.

كذلك أجرت الولايات المتحدة تحقيقا خلص بدوره الى أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة مصدرها "على الأرجح" موقع إسرائيلي، مشيرة الى عدم وجود ما يدل على أن قتلها كان متعمدا.

وسعت عائلة شيرين أبو عاقلة إلى لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية في تموز/يوليو، معبرة عن استيائها من تقاعس واشنطن حيال قضيتها.

لكن بايدن لم يلتق العائلة، ولم يأت على ذكر القضية في التصريحات التي أدلى بها خلال الزيارة.

وفي وقت لاحق، التقت لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق الصحافية، في واشنطن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ودعت "إلى المسائلة والعدالة لشيرين".

وأكدت لينا أن السلطات الإسرائيلية تعرف اسم الجندي الذي أطلق النار على عمتها.