اعتقال مدير أمن محافظة ميسان بالجرم المشهود وهو يتلقى الرشوة

اعتقل مدير أمن محافظة ميسان (شرق) متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه بعد تلقيه رشوة مالية وابتزاز مواطنين ومساومتهم، وفق ما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية.

وافادت الهيئة في بيان اليوم أنها تلقت عبر "مصادرها السريَّة معلوماتٍ تفيد بإقدام مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان على مساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى المودعـة لـدى المديريَّة"، لافتةً إلى أن "تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغا من المال".

واضافت أنَّها "ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان (...) وتمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم (...) وضبط بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".

وصورت أجهزة هيئة النزاهة عملية دهم مقر مديرية الامن في ميسان والقبض على الشخص المعني.

وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.