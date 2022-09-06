إعلام سوري: قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب عن الخدمة

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الثلاثاء، إن مطار حلب الدولي شمالي البلاد تعرض لقصف جوي إسرائيلي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها.

ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إنه "حوالي الساعة 20:16 (17:16 تغ) من مساء اليوم (الثلاثاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب (مدينة) اللاذقية (غرب) مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، تعرض المطار لقصف إسرائيلي أدى إلى خروجه عن الخدمة، ثم أعلن النظام بعد يومين عودته إلى العمل.

وحتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي بشأن ما أوردته "سانا".

وبوتيرة متكررة منذ سنوات، تقصف إسرائيل مواقع لقوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا.