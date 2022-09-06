استشهاد فلسطيني وإصابة 16 في عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأُصيب 16 آخرون، في عملية نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم شهيد، 29 عاماً، وإصابة 16 آخرين بالرصاص والشظايا جرى إسعافهم للمستشفيات".

وأضافت الوزارة، في رسالة مقتضبة للصحافة، أن العملية تهدف إلى هدم منزل منفّذ هجوم في الربيع الماضي في تل أبيب.

فيما أفادت مصادر أمنية وطبية أن الشاب الذي استشهد يُدعى محمد سباعنة، وقد أُصيب برصاصة في الرأس.

في السياق، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة جنين من عدة مداخل، وحاصرت عمارة سكنية، فيما أطلق مسلحون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال".

كما رشق عشرات الفلسطينيين قوات الاحتلال بالحجارة، فيما استخدم الأخير الرصاص الحي والمعدني لتفريقهم.

وبيّن الشهود أن قوات الاحتلال دمّرت بواسطة المتفجرات شقة سكنية لعائلة رعد حازم، في الحي الشرقي من جنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً أنه يجري عملية في جنين لهدم منزل منفذّ هجوم أسفر عن ثلاثة قتلى في السابع من نيسان/ أبريل الماضي في تل أبيب.

ونفّذ الهجوم آنذاك الفلسطيني رعد حازم، الذي "لم يكن لديه انتماء معروف" لجماعة مسلحة، بحسب الاستخبارات الإسرائيلية، وقد قتلته الشرطة الإسرائيلية بعد مطاردة استمرّت ساعات عدة في شوارع تل أبيب.

وتتبع قوات الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضدها، التي تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كونه من أساليب "العقاب الجماعي".