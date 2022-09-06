مسؤول لبناني: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يسير في الاتجاه الصحيح

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، في مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء، أن "هناك نقاط لا تزال عالقة في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لأنه موضوع شائك ومعقد، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح".

ونقل إلياس بو صعب عن الرئيس اللبناني ميشال عون، إشارته إلى أن شركة توتال يمكن أن تساعد لبنان في حل ملف ترسيم الحدود البحرية. وسيجري الرئيس عون اتصالات للمساعدة في هذا الشأن، والتواصل سيزداد خلال الشهر الحالي.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب أن زيارة هوكشتاين لا تعني أنها تحمل الحل النهائي، ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل، مبينا أن كل ما يقال في الاعلام غير دقيق، فهناك نقاط لا تزال عالقة لأن الموضوع شائك ومعقد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح بوصعب بأن الرئيس عون لفت إلى طرف ثالث يمكن أن يساعد لبنان في الحل وهو شركة توتال، وسيجري فخامته اتصالات للمساعدة في هذا الشأن. والتواصل سيزداد خلال الشهر الحالي.

وأضاف: "لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل ولا في التشاؤم، الأمور تسير بوتيرة مقبولة وأيلول شهر حاسم، ونأمل الوصول الى النتيجة المرجوة، وحريصون على المحافظة على حقوق لبنان بشتى الوسائل ."

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأحد الماضي، أن هوكستين سيزور بيروت أواخر الأسبوع، واليوم الثلاثاء قال رئيس البرلمان نبيه بري إن لبنان ينتظر جواب هوكستين.

وأضاف بري في خطاب بمناسبة الذكرى 44 على اختفاء الإمام موسى الصدر مؤسس حركة أمل: "حدودنا وسيادتنا كشرفنا لا نفاوض عليها، وسندافع عنها بكل ما نملك من قدرات".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.



