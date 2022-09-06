مستشار الأمن القومي العراقي: سياستنا مبنية على إنهاء الخلافات بالحوار

صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، أن بلاده تتبع سياسة مبينة على إنهاء الخلافات بالحوار والانفتاح على الآخرين.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأعرجي عقب استقباله كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية الفريق الجوي مارتن سامبسون، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلاً عن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود".

وأردف: "أشار الأعرجي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة خطر الإرهاب والمخدرات".

من جانبه أوضح الفريق سامبسون أن لدى بلاده مصالح مشتركة مع العراق، مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمات، مشددا على أهمية دور العراق في المنطقة والعالم.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، مع إصرار أتباع التيار الصدري على رفض ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.