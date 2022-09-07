المملكة العربية السعودية تمنح الأتراك تأشيرات دخول "عند الوصول"

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمنح المواطنين الأتراك تأشيرة سياحية إلكترونية عند الوصول، وذلك للمقيمين في/أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي "شنغن".

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن الخطوة السعودية تتماشى مع مبادرة السياحة لعام 2030.

وسيتمكن المواطنون الأتراك الذين تتحقق فيهم الشروط المذكورة، إضافة إلى حيازتهم جوازات سفر صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية بالدخول لموقع "https://visa.visitsaudi.com/".

كما تتطلب التأشيرة إبراز تأمين صحي وإجراء حجز فندقي لتغطية فترة الإقامة في المملكة.

يشار أن الخطوط الجوية التركية تنظم ما مجموعه 80 رحلة أسبوعية إلى مدن جدة والرياض والدمام بالسعودية.