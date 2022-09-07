بعد 16 شهراً من الاعتقال.. إسرائيل تفرج عن الفلسطينية منى قعدان

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عن الفلسطينية منى قعدان، من بلدة عرّابة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بعد فترة اعتقال دامت 16 شهرا في سجن الدامون.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قعدان اعتقلت 6 مرات في السجون الإسرائيلية في فترات سابقة، وأمضت ما مجموعه 8 سنوات في الاعتقال.

وقالت الأسيرة المحررة قعدان، في حوار مع وكالة الأناضول، إن الأسيرات في السجون الإسرائيلية "يعشن أوضاعاً صعبة للغاية، جراء التضييقات والإهانات التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية".

لكنها أكدت أنه "بالرغم من كل التضييقات، الأسيرات يواجهن القيود بكل قوة ولا يمكن هزيمتهن".

وطالبت قعدان جميع "الجهات المعنية"، ببذل "جهد جاد وحقيقي من أجل الإفراج عنهن".

وقالت إن مشاعرها عقب الإفراج عنها "مختلطة بين فرح وحزن، فرحة لقاء الأهل، والحزن على فراق الأسيرات في السجون".

وتعتقل إسرائيل في سجونها 31 سيدة، من بين 4550 معتقلاً.