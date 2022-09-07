بقيادة أمريكا.. تدريبات عسكرية لعناصر " واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا

أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تدريبات عسكرية لعناصر تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي في منطقة المالكية شمال شرقي سوريا، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأناضول التركية، إن التدريبات جرت بالقرب من قرية "تقل بقل" جنوب بلدة المالكية على مثلث الحدود العراقية السورية التركية.

وأفادت بأن القوات الأمريكية جلبت ليلة أمس الثلاثاء نحو 40 شاحنة من المعدات العسكرية والعربات المدرعة من طراز "برادلي" و"هامر" للمشاركة في التدريبات.

ونفذت هذه التدريبات قوات خاصة أمريكية، وشملت نحو 250 عنصرا من التنظيم الإرهابي، وتضمنت تدريبا على أسلحة ثقيلة ومناورات بالعربات المدرعة وإطلاق قنابل صوتية، وفق المصادر.

وأضافت المصادر أن مروحيتين تابعتان للتحالف الدولي حلقتا فوق منطقة التدريبات خلال إجرائها.

ومنذ عام 2015، دربت قوات التحالف بقيادة واشنطن الآلاف من عناصر تنظيم "واي بي جي" الإرهابي على كافة أنواع الأسلحة.

ويمثل "واي بي جي" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي الناشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عديدة شمالي سوريا ضد تنظيمي "داعش" و "واي بي جي" الإرهابيين.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.