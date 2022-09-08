انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال والنقل اللبناني

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قنبلة انفجرت صباح اليوم الخميس في حديقة منزل وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حميه، من كتلة حزب الله.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية انفجرت في حديقة منزل الوزير حميه في بلدته طاريا في قضاء بعلبك شرقي لبنان"، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للوزير، أن "الأجهزة الأمنية تقوم بالكشف على موقع التفجير"، دون الإبلاغ عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية حول الانفجار والجهة التي تقف خلفه.