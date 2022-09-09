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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له قرب الحدود البحرية اللبنانية

وكالة الأناضول للأنباء
بيروت
نشر في 09.09.2022 12:13
الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالقرب من الناقورة الفرنسية الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالقرب من الناقورة (الفرنسية)

سقطت طائرة عسكرية مُوجهة عن بُعد قرب الحدود البحرية الإسرائيلية-اللبنانية تابعة للجيش الإسرائيلي، الجمعة، في ساعات مساء الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح: "سقطت طائرة موجهة عن بُعد، الليلة الماضية (الخميس) في الفضاء البحري بالقرب من الحدود الشمالية، إثر عطل".

وأضاف: "قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإخراج الطائرة من البحر وسيتم التحقيق في الحادث".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "أوقف الطائرات من هذا النوع عن العمل حتى انتهاء التحقيق".

كذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المُوجهة سقطت قرب الحدود البحرية الإسرائيلية-اللبنانية.

ولم يوضح بيان الجيش طبيعة المهمة التي كانت الطائرة تقوم بها

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