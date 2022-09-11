أمير قطر يبحث مع عقيلة صالح تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا وقضايا إقليمية ودولية، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الليبي وتطلعاته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر، الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له بالديوان الأميري القطري بالدوحة، بعد أن وصلها الأخير في زيارة بدأت منذ أمس السبت.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب الليبي، أطلع أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها".

وأضاف البيان: "جدد أمير البلاد التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي الشقيق ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها".



وجرى خلال المقابلة بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب البيان.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للعاصمة القطرية الدوحة.

ومنذ السنة الأولى لانتخاب مجلس النواب الليبي عام 2014، وهو يتهم قطر بـ"دعم" تشكيلات مسلحة مناوئة له، وهو ما نفته الدوحة مراراً مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة.

وتأتي زيارة صالح بعد استقبال أمير قطر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في الدوحة، الخميس، حيث بحثا "دعم الجهود الدولية" لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا، التي كلّفها البرلمان والثانية يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وتعثرت جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تُجرى وفقًا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح يعاني منه بلدهم الغني بالنفط منذ سنوات.