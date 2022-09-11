استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته جراء عملية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، الأحد، متأثراً بإصابته جراء عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، لوكالة فرانس برس، استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة، 24 عاما، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها الثلاثاء في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وأبو جلدة من بين 16 فلسطينيا أصيبوا في عملية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في الضفة الغربية المحتلة لأجل هدم منزل رعد حازم الذي نفذ عملية في نيسان/أبريل الماضي في شارع ديزنغوف في تل أبيب، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

كما استشهد شاب فلسطيني، 29 عاماً، في العملية نفسها، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتطارد إسرائيل فتحي حازم والد رعد وشقيقه همام، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 30 أيار/مايو الماضي التماسا تقدمت به العائلة لمنع هدم المنزل.

وتتبع قوات الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضدها، التي تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كونه من أساليب "العقاب الجماعي".