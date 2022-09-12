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من بينها تركيا.. مجلس الوزراء الليبي يخصص أراضٍ لسفارات عدة دول

ديلي صباح
طرابلس
نشر في 12.09.2022 15:50
آخر تحديث في 12.09.2022 15:59
مجلس الوزراء الليبي برئاسة عبدالحميد الدبيبة المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية مجلس الوزراء الليبي برئاسة عبدالحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)

أصدر مجلس الوزراء الليبي قرارات بتخصيص أراضٍ لسفارات قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت "إدارة الإعلام والاتصال"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبانٍ لصالح السفارات الليبية على أراضيها.

وأضافت أن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي سفارات الدول التي تتعامل بنفس المبدأ.

وأرفقت "إدارة الإعلام والاتصال"، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، صوراً عن قرارات مجلس الوزراء، مبينة أن المنطقة التي خصصت للسفارات الجديدة تقع ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة شرقي قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

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