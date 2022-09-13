إصابات بسبب إنهيار مبنى سكني بالعاصمة الأردنية عمان

أعلن الامن العام الأردني، الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص بسبب انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة، بالعاصمة عمان.

وقال المتحدث باسم الجهاز العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة.

وتابع: "تم إخلاء خمس إصابات حتى الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث"، ليُعيد بعد ذلك الإعلان في بيان آخر عن إخلاء إصابة سادسة.

فيما ذكرت رئاسة الوزراء الأردنية، على حسابها بموقع تويتر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصل إلى موقع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللَّويبدة بعمان، للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَة.

ولم تصدر الجهات الرسمية الأردنية حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16:00 تغ) أي تعليق بخصوص أسباب انهيار المبنى.