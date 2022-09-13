السفير الإسرائيلي بالمغرب ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والفساد

نفى السفير الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين الاتهامات التي وجهت إليه حول التحرش بنساء وفساد مالي.

وغرد غوفرين على حسابه في تويتر، الثلاثاء: "بعد ما نشرته وسائل الإعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات عني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إن هذه الاشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي تسوقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا".

وقال: "إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمس بعلاقاتي مع المسؤولين في المغرب ولن أسمح بذلك".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني،الثلاثاء الماضي، أن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات حول تورطه في قضايا فساد مالي وتحرش جنسي.

وأضافت: "طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده".

فيما صرحت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تحقق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة حول أعمال يزعم أنها نفذت في مقر مكتب الاتصال في الرباط".

وكشفت قناة عبرية رسمية قبل أيام، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في شبهات خطيرة، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية وصراعات حادة بين دبلوماسيين.

بالإضافة لتورط دبلوماسيين كبار وسياسيين إسرائيليين في القضية، لافتة إلى أن "محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة الإسرائيلية ديفيد غوفرين".

وتابعت القناة العبرية: "على خلفية تلك الادعاءات وصل المفتش العام للوزارة حجاي بيهار، ومعه وفد كبير من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرباط على عجل الأسبوع الماضي".

وقالت إن الوزارة تحقق في اختفاء أو سرقة هدية ثمينة جاءت من الديوان الملكي المغربي خلال احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، أو ما يسميه الإسرائيليون "يوم الاستقلال" ولم يتم الإبلاغ عنها.

وبينت القناة "إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب".

ونفى السفير غوفرين كل اتهامات التحرش الجنسي التي قيل إن مسرحها كان مقر مكتب الاتصال في الرباط، وأوضح محامي غوفرين أن الادعاء لم يسبق أن أثير أمام السفير، فيما أشار أن ضحية التحرش المشتكية مجهولة الهوية.

يذكر أن ديفيد غوفرين البالغ 59 عاما، كان سفيرا في مصر من العام 2016 إلى آب/أغسطس 2019، وعُيّن رئيسا لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل العام 2021، قبل تعيينه رسميا سفيرا لإسرائيل في المغرب.