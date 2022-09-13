تسجيل 5 وفيات وأكثر من 24 إصابة بالكوليرا في سوريا

أعلنت مستشفيات في العاصمة السورية دمشق رفع حالة التأهب بعد تسجيل 5 وفيات على الأقل وأكثر من 24 حالة إصابة بالكوليرا، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.

ورجحت مصادر إعلامية أن يكون السبب الرئيسي وراء انتشار المرض هو "شرب المواطنين مياها ملوثة وري المحاصيل في بعض المناطق بمياه غير نظيفة".

وتعرضت البنية التحتية في سوريا لأضرار جسيمة منذ اندلاع الصراع في مارس/ آذار 2011، ولم يعد بإمكان سكان بعض المناطق الحصول على مياه نظيفة.



ولم يعقب مكتب منظمة الصحة العالمية في دمشق، على الفور، على تلك الأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء "سانا"، التابعة للنظام السوري، عن مدير صحة دمشق محمد سامر شحرور قوله إن "المديرية تعمل بشكل مكثف عبر فرق الترصد الوبائي بالتعاون مع المحافظة لأخذ العينات اللازمة للكشف عن بكتيريا الكوليرا في مياه الصرف الصحي، إضافة إلى أخذ عينات من بعض الخضراوات والمزروعات بمناطق مختلفة".

وأضاف شحرور أن "المستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يتوافر لديها الأدوية اللازمة للتعامل مع حالات الكوليرا".

كما سجلت حالات في شمال شرق سوريا حيث يسيطر تنظيم واي بي جي / بي كي كي الإرهابي.

وفي مدينة حلب شمالي البلاد، سجلت وزارة الصحة 15 حالة، بينها طفل يبلغ من العمر9 سنوات، كان يعاني من إسهال وقيء قبل تلقي العلاج والخروج من المستشفى.

كما سجلت الوزارة أيضاً أربع حالات في محافظة اللاذقية الساحلية وحالتين في العاصمة دمشق.

وبينت وزارة الصحة أنها اكتشتف بؤرة للكوليرا أيضاً في مصنع ينتج مكعبات ثلج، وأن سلطات النظام السوري أغلقته على الفور.