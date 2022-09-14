أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تطلعه إلى أن تُسهم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أمير قطر، الأربعاء، مع السيسي بالديوان الأميري في الدوحة، في ثاني أيام زيارته لقطر، بحثا خلالها العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب بيان للديوان الأميري.

بدوره، أعرب الرئيس المصري عن أمله بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، بحسب البيان نفسه.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن "الرئيس السيسي وأمير قطر عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين".

وأردف راضي، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية، أن أمير قطر أعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة.

وأضاف راضي: "تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، ومناقشة سبل تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة".

توقيع مذكرات تفاهم

وعقب اللقاء، جرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الديوان الأميري في بيان، شهد أمير قطر والرئيس المصري التوقيع على "مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة".

السيسي يلتقي رجال أعمال قطريين

وقبل لقاء أمير قطر والرئيس المصري، التقى السيسي، الأربعاء، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، بمقر إقامته في الدوحة.

وأعرب السيسي، أثناء اللقاء، عن حرص بلاده خلال الفترة القادمة على تطويرعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

والثلاثاء، وصل الرئيس السيسي إلى قطر تلبية لدعوة تلقاها في مايو/ أيار الماضي من أمير قطر، وتستمر الزيارة يومين وتعد الأولى له منذ توليه منصبه عام 2014.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافاً اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطوراً ملموساً وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين، أبرزها زيارة أمير قطر مصر في حزيران/ يونيو الماضي، بهدف تكريس المصالحة.